У Києві легковик з п'яним водієм влетів в авто патрульних: правоохоронців госпіталізували (фото)

У крові порушника виявили 2,67 проміле алкоголю, що більше ніж у 13 разів перевищує дозволений рівень.
У Києві легковик з нетверезим водієм влетів в авто патрульних, правоохоронців госпіталізували.
Аварія сталася близько четвертої ранку на бульварі Лесі Українки.
Про це повідомляє патрульна поліції Києва.
"Патрульні зупинилися на світлофорі, очікували зелений сигнал, коли відчули потужний удар у задню частину службового автомобіля Toyota. Інспекторів, які перебували в автомобілі, госпіталізували медики", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що автомобілем Audi, що здійснив наїзд на службовий транспорт, керував водій з явними ознаками алкогольного сп`яніння.
У його крові виявили 2,67 проміле алкоголю, що більше ніж у 13 разів перевищує дозволений рівень.
Патрульні склали на чоловіка протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп`яніння) КУпАП.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Нагадаємо, у Києві таксист заснув за кермом. Автівка перекинулась. У салоні таксі перебувала пасажирка.