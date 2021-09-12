У Києві легковик з п'яним водієм влетів в авто патрульних: правоохоронців госпіталізували (фото)

У Києві легковик з п'яним водієм влетів в авто патрульних: правоохоронців госпіталізували (фото)

У крові порушника виявили 2,67 проміле алкоголю, що більше ніж у 13 разів перевищує дозволений рівень.

У Києві легковик з нетверезим водієм влетів в авто патрульних, правоохоронців госпіталізували.

Аварія сталася близько четвертої ранку на бульварі Лесі Українки.

Про це повідомляє патрульна поліції Києва.

"Патрульні зупинилися на світлофорі, очікували зелений сигнал, коли відчули потужний удар у задню частину службового автомобіля Toyota. Інспекторів, які перебували в автомобілі, госпіталізували медики", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що автомобілем Audi, що здійснив наїзд на службовий транспорт, керував водій з явними ознаками алкогольного сп`яніння.

У його крові виявили 2,67 проміле алкоголю, що більше ніж у 13 разів перевищує дозволений рівень.

Патрульні склали на чоловіка протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп`яніння) КУпАП.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, у Києві таксист заснув за кермом. Автівка перекинулась. У салоні таксі перебувала пасажирка.

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