У Києві таксист перевозив дитину у багажнику: з'явилося відео

У Києві таксист перевозив дитину у багажнику: з'явилося відео

На відео видно, що хлопчик сидить майже впритул до заднього скла.

У Києві водій таксі перевозив хлопчика у багажнику автівки.

Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.

Автор відео пояснив у коментарях, що дитину в багажнику таксі він зафільмував випадково. У заторі на вулиці Жилянській водій рухався за машиною Uber у паралельному ряду, коли проїхав вперед, включив камеру, і дитина просто потрапила в кадр.

"Логіка водія Uber: коли не знайшлося дитячого автокрісла - саджай дитину у багажник", - йдеться у дописі під відео.

На відео видно, що хлопчик сидить майже впритул до заднього скла.

Нагадаємо, у Тарасівці під Києвом школярка вискочила на мікроавтобус з-за припаркованої автівки.

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