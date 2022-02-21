У Києві в підземному паркингу знайшли 19-річний кабріолет Aston Martin, який повністю вкритий пилом: фото

Автомобіль зберігся у дуже доброму стані і тепер потребує детейлінгу.

Йдеться про Aston Martin DB7 Vantage Volante 2003. Це заряджена версія кабріолета, яка має під капотом 420 кінських сил.

Перший автомобіль марки з двигуном V12 було знайдено на одному з паркувальних майданчиків Києва. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє блогер Roma Urraco.

https://www.facebook.com/roma.urraco

Скоріш за все, це єдиний подібний автомобіль в Україні. Aston Martin роками не покидав підземного паркінга, тож його кузов вкритий товстим шаром пилу, а на його одометрі за 19 років з’явилось усього 39 тисяч кілометрів. Тож, це авто можна з впевненістю назвати капсулою часу.

Звісно, спорткару тепер знадобиться серйозний детейлінг, але навіть в такому вигляді зрозуміло, що авто зберіглося у досить непоганому стані. Особливо салон зможе порадувати будь-якого колекціонера, адже він ідеальний.

https://www.facebook.com/roma.urraco

Пів року тому, це авто було помічено на дошках з продажу авто за 58 тисяч доларів (приблизно 1 624 000 грн). Та як ми бачимо, що покупця він так і не знайшов. В нашій країні дуже мало поціновувачів рідкісних автомобілів, тож не кожен ладен викласти досить солідну суму за 19 річне авто.

Найголовніше в цьому авто – це те, що воно стало першим в історії компанії з двигуном V12. Двигун – на 5.9 літра видає 420 кінських сил та працює з надійною автоматичною коробкою передач на 5 діапазонів. До першої сотні він розганяється за 5.2 секунди.

Нагадаємо, Aston Martin презентував найпотужніший люксовий кросовер у світі.