У Києві водій самоката заблокував автівку Audi, що їхала тротуаром: фото

Власник авто на появу перешкоди відреагував вкрай негативно.

У Києві водій самоката заблокував автівку Audi, що їхала тротуаром.

Пригода сталася на Позняках.

Також читайте У Києві біля Лаври двоє хлопців розбили скло у тролейбусі, а потім побили водія і перехожого через зауваження

Про це повідомив один зі столичних Telegram-каналів.

Audi рухалась пішохідною зоною та намагалася об'їхати величезний затор. Власник машини на появу перешкоди у вигляді самоката відреагував вкрай негативно. Водій Audi вимагав його пропустити. Пасажир автівки намагався застосувати силу до самокатника і доводив, що немає нічого поганого у їзді тротуаром.

Також чоловіки казали самокатнику, що він порушив правила дорожнього руху, адже не пересувається велодоріжкою або проїзною частиною.

Учасники конфлікту викликали поліцію.

Патрульним водій заявив, що виїхав на тротуар та проїхав ним кількасот метрів, оскільки його машина "зламалася". Або що на тротуар його вивів навігатор. Також казав, що заїхав сюди, аби зупинитись. Патрульні декілька разів ловили автомобіліста на брехні.

Зрештою копи виписали порушнику штраф.

Нагадаємо, у Києві хлопець бігав дахами автомобілів, коли ті стояли у заторі. Він пошкодив 10 автівок.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання