У Києві водій виїхав на зустрічну смугу та спричинив ДТП: алкоголь у 10 разів перевищував дозволений рівень (фото)

У Києві водій виїхав на зустрічну смугу та спричинив ДТП: алкоголь у 10 разів перевищував дозволений рівень (фото)

Водій Volkswagen пояснив патрульним, що заснув під час кермування.

У Києві водій виїхав на зустрічну смугу та спричинив ДТП. Виявилось, що чоловік був п'яним: алкоголь у 10 разів перевищував дозволений рівень.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Аварія сталася у ніч проти неділі, 5 вересня, на проспекті Академіка Глушкова за участі автомобілів Hyundai та Volkswagen. Водій останнього виїхав на смугу зустрічного руху. На щастя, у ДТП ніхто не отримав ушкоджень.

Водій Volkswagen пояснив патрульним, що заснув під час кермування.

Інспектори ж виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.

"Результат огляду чоловіка на стан сп'яніння — 2,10 проміле, що більше ніж у 10 разів перевищує дозволений рівень", - йдеться у повідомленні патрульної поліції.

Патрульні склали на чоловіка протоколи: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

Нагадаємо, у Києві таксист підвіз до готелю "Президент" двох італійок поважного віку. Після того як з ним розплатилися, він штовхнув, а потім і вдарив одну з них, ногами забиваючи окуляри, які злетіли з жінки від удару. Свою агресивну поведінку пояснив тим, що йому потрібно заробляти гроші. Він очікував більшу суму.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання