У Києві водій Volkswagen збив на смерть жінку, яка переходила дорогу на червоне світло

У Києві водій Volkswagen збив на смерть жінку, яка переходила дорогу на червоне світло

Від отриманих травм потерпіла померла на місці події, її особа встановлюється.

У Києві водій Volkswagen збив жінку, яка переходила дорогу на червоне світло. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події.

ДТП сталася у вівторок, 14 вересня, на Кільцевій дорозі, що у Святошинському районі столиці.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

"За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen, 1995 року народження, скоїв наїзд на жінку, яка переходила дорогу у встановленому місці на заборонений сигнал світлофору. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події. Наразі її особа встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють всі обставини та причини цієї трагічної події.

Нагадаємо, на Столичному шосе у Києві зіткнулися вісім машин: постраждали п’ятеро людей, серед них — дитина.

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