У Києві зіткнулися два поліцейських автомобілі: фото

У Києві зіткнулися два поліцейських автомобілі: фото

Люди в аварії не постраждали.

У Києві зіткнулися два поліцейських автомобілі.

Подвійна ДТП сталася у середу, 22 вересня, на проспекті Лобановського, 96.

Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua.

За попередніми даними, водій патрульного авто Mitsubishi Outlander, виконуючи невідкладне службове завдання підвищеної важливості, допустив зіткнення з патрульним поліцейським автомобілем Toyota Prius, одним із останніх у Києві.

Люди в ДТП не постраждали.

На місце аварії прибули ще два поліцейських автомобілі.

dtp.kiev.ua

Оформлює ДТП патрульна поліція.

Нагадаємо, у червні у ДТП загинув патрульний Борисполя рядовий поліції Владислав Кірій. Патрульний їхав пасажиром в автомобілі, водійка якого попередньо не впоралась з керуванням та виїхала на зустрічну смугу. Внаслідок чого відбулося зіткнення з автобусом. Поліцейський загинув на місці. Владиславу було лише 24 роки. У нього залишилася дружина та 5-місячна дитина.

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