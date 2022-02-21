У краштесті розбили електричний гіперкар за два мільйони євро: результат неабияк вразив (відео)

Ця модель є найшвидшим серійним авто у світі.

Хорватська компанія Rimac провела фінальні краштести електричного гіперкара Nivera .

Відповідне відео з випробуванням цієї моделі на безпеку з'явилося на YouTube-каналі Carwow.

Зазначимо, що ці тести дозволять завершити сертифікацію моделі на американському та європейському ринках. Творці гіперкара провели 45 технічних випробувань, у яких брали участь десять прототипів.

Під час попередніх краштестів розробники перевіряли на міцність конструкцію під час лобового зіткнення о бар'єр, який є недеформованим, а також імітували аварії з іншими транспортними засобами. На завершальній стадії електричний Rimac Nevera зіштовхнули бічною частиною кузова з ліхтарним стовпом на швидкості 35 кілометрів на годину. Фахівці продемонстрували, що навіть у момент такого серйозного удару конструкція гіперкара забезпечує безпеку пасажира. Причому після зіткнення інженери змогли без проблем відчинити пом'яті двері.

Під час краштесту манекен, який імітував пасажира, зазнав перевантаження 25g, проте залишився неушкодженим. За словами розробників, попереднє цифрове моделювання аварій дозволило фахівцям заздалегідь спрогнозувати їхні результати. Завдяки розрахункам, інженери збудували гіперкар, питома жорсткість кузова на кручення якого склала 70 000 Нм/градус, що майже вдвічі перевищує характеристики інших суперкарів. Це означає, що електричний Rimac Nevera є найміцнішим автомобілем з будь-коли створених.

Додамо, що рухомою силою для Rimac Nevera, який офіційно було презентовано в середині 2021 року, стала установка з чотирма електромоторами, яка сумарно видає 1 914 к. с. та 2360 Нм. Цієї потужності достатньо, щоб розігнати 2150-кілограмовий гіперкар з місця до першої "сотні" за 1,97 секунди, а до 300 км/год – за 9,3 секунди. На чверть милі (402 метри) у нього йде 8,3 секунди, а максимальна швидкість складає 412 км/год.

Мотори живляться від великої батареї ємністю 120 кВт-год. За словами виробника, цього достатньо, щоб забезпечити до 550 кілометрів ходу на одній зарядці по циклу WLTP. Поповнити запас енергії від 0 до 80 відсотків можна за 22 хвилини.

Тираж Rimac Nevera обмежений лише 150 екземплярами вартістю два мільйони євро кожний.