У Крюківщині під Києвом удруге за пів року горіли автомобілі у ЖК Paradise Avenue: фото

У Крюківщині під Києвом удруге за пів року горіли автомобілі у ЖК Paradise Avenue: фото

Вогонь пошкодив п'ять машин.

У Крюківщині під Києвом удруге за пів року горіли автомобілі у ЖК Paradise Avenue. Вогонь пошкодив п'ять машин.

Подія сталася у ніч проти 24 вересня.

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Про це повідомив паблік dtp.kiev.ua та оприлюднив фото.

"Нічна пожежа під Києвом у Крюківщині, вдруге за пів року горять машини, ЖК Paradise Avenue. Перший раз у липні згоріло кілька автомобілів, а сьогодні постраждало п'ять машин. Місцеві жителі подейкують, що горять вони не просто так. Але від чого насправді спалахували автомобілі, встановить слідство. На місці працювали бійці ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під Києвом на Варшавській трасі водій живцем згорів в авто.

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