У Крюківщині під Києвом удруге за пів року горіли автомобілі у ЖК Paradise Avenue: фото

Вогонь пошкодив п'ять машин.
У Крюківщині під Києвом удруге за пів року горіли автомобілі у ЖК Paradise Avenue. Вогонь пошкодив п'ять машин.
Подія сталася у ніч проти 24 вересня.
Про це повідомив паблік dtp.kiev.ua та оприлюднив фото.
"Нічна пожежа під Києвом у Крюківщині, вдруге за пів року горять машини, ЖК Paradise Avenue. Перший раз у липні згоріло кілька автомобілів, а сьогодні постраждало п'ять машин. Місцеві жителі подейкують, що горять вони не просто так. Але від чого насправді спалахували автомобілі, встановить слідство. На місці працювали бійці ДСНС", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, під Києвом на Варшавській трасі водій живцем згорів в авто.