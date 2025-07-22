У Китаї створили найдешевший електроскутер у світі: деталі

Електроскутер Mifun / © alibaba.com

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Китайська компанія Mifun, що спеціалізується на електричному транспорті, вивела на ринок лінійку бюджетних електроскутерів без імені, які вже назвали найдешевшими у світі.

Про це стало відомо з оголошень на платформі Alibaba.

За умови гуртових закупівель ціни починаються від $140 за одиницю, якщо замовити 300 і більше штук.

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Найдоступніша модель оснащена електромотором потужністю 1 кВт (1,36 к.с.) і здатна розганятися до 45 км/год. Її акумулятор на 20 А∙год забезпечує до 70 км пробігу, а повне зарядження триває від 6 до 8 годин. Скутер має передні дискові та задні барабанні гальма, а також амортизатори на обох колесах.

Окрім цієї моделі, компанія пропонує варіацію з іншим дизайном за $175 у роздріб ($145 гуртом), а також електричний мопед з потужністю 400 Вт, який розганяється до 38 км/год і долає до 60 км на одному заряді. Його вартість — $193 у роздріб і $163 за умови гуртового замовлення.

Електроскутер Mifun

Нагадаємо, відомий американський автомеханік і блогер Скотті Кілмер закликав власників автомобілів звернути особливу увагу на стан шин, а саме — на зношеність протектора. Експерт наголосив: шини зі стертою рифленою поверхнею становлять смертельну небезпеку, особливо під час дощу.