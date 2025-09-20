ТСН у соціальних мережах

4429
2 хв

У Києві серед вулиці гниє суперкар вартістю з трикімнатну квартиру (фото)

Власник унікального Maserati Quattroporte, можливо, не зміг його утримувати. Покинутий суперкар з двигуном від Ferrari може стати ілюстрацією того, як мрія перетворюється на кошмар.

Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Автомобіль

Автомобіль

Коли в київському дворі з’являється покинутий Maserati Quattroporte Sport GT вартістю $112 000, питань виникає набагато більше, ніж здається. Розкішний автомобіль, оснащений двигуном від Ferrari, вже тривалий час гниє під відкритим небом, перетворившись на купу металобрухту.

Про це пише Wheel-news.com.

Італійська трагедія у київському дворі

Цей Maserati Quattroporte п’ятого покоління — не просто авто, а заява про статус. Матове зелене забарвлення, 20-дюймові диски та 400-сильний V8 від Ferrari. Але сьогодні, замість реву двигуна, він демонструє лише шар бруду, приспущені шини та дрібні пошкодження. З авто навіть зняли номери, що свідчить про його сумнівне минуле.

Покинута автівка / © Фото з відкритих джерел

Можливі сценарії

Втеча за кордон: власник міг поспіхом покинути Україну на початку повномасштабного вторгнення.

Кримінальні розбірки: унікальна модель могла стати «жертвою» корпоративних війн або бути конфіскованою.

Банкрутство: найпрозаїчніша версія — власник просто не зміг утримувати дорогу «іграшку» і відмовився від неї.

Скільки коштує утримувати Maserati

Щорічне обслуговування такого автомобіля в Україні коштує мінімум $3-5 тисяч, не враховуючи можливих поломок. Експерти зазначають, що реальна вартість володіння може досягати $15-20 тисяч на рік.

Покинута автівка / © Фото з відкритих джерел

«Купити Maserati за $112 000 — це тільки початок витрат», — попереджає wheel-news.

Доля покинутого суперкара в Києві невідома. Він може бути відновлений за $20-30 тисяч, але є й інші, менш оптимістичні варіанти. Його можуть утилізувати комунальні служби, або ж розібрати на запчастини. Сам двигун Ferrari V8 окремо коштує до $20 тисяч.

Покунита автівка / © Фото з відкритих джерел

Ця історія є нагадуванням, що «статус — це не те, що ти купив, а те, як ти це утримуєш».

4429
