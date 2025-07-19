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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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"Невидима пастка" для водіїв: у Києві з’явилась особлива камера автофіксації

Комплекс автофіксації в Києві фіксує нові порушення — неуважні водії отримують штрафи.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Камера ПДР

Камера ПДР

У Києві на бульварі Миколи Міхновського (колишня Дружби Народів), 36, встановили камеру автофіксації, яка вже викликала резонанс серед водіїв. Пристрій під назвою «Каскад» з номером 016-0509 фіксує не лише перевищення швидкості, а й рух по смузі для громадського транспорту.

Про це повідомив місцевий мешканець Володимир у відео на Facebook, пише «Автотема».

«Це не просто камера на швидкість. Вона карає за виїзд на крайню праву смугу, якою можуть користуватися лише маршрутки, тролейбуси, спецтранспорт та авто з відповідним дозволом», — розповів Володимир.

Комплекс працює в напрямку лівобережжя столиці. Якщо приватне авто заїжджає на смугу без підстав — система автоматично фіксує порушення пункту 17.1 ПДР. Штраф за це становить 680 гривень.

У поліції пояснюють, що такі порушення — масові, особливо в години пік. Саме тому подібні ділянки контролюють не лише автоматикою, а й патрульними екіпажами.

У разі повторного порушення на цій смузі сума штрафу може бути подвоєна в межах законодавства.

Нагадаємо, номерні знаки здаються простим і буденним елементом автівки. Але в Україні навіть незначні відхилення від вимог до держномерів можуть коштувати водієві 1190 гривень штрафу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
273
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