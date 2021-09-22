У Мессі найдорожча колекція автомобілів у спорті: що стоїть у гаражі футболіста

У Мессі найдорожча колекція автомобілів у спорті: що стоїть у гаражі футболіста

Він володіє Ferrari 335 S Spider Scaglietti 1957 року за 25 мільйонів фунтів стерлінгів.

Форвард футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" Ліонель Мессі має найдорожчу колекцію автомобілів у світі спорту.

Про це повідомляє Daily Star з посиланням на дослідження компанії ManySpins, яка проаналізувала кількість і вартість машин 50 найбільш високооплачуваних спортсменів.

Колекція Мессі наразі складається з 13 автомобілів загальною вартістю 28 169 068 фунтів стерлінгів. Таким чином він очолює список зірок спорту з найдорожчими машинами. Позаду нього розташувався футболіст Кріштіану Роналду.

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Португальський форвард володіє 19 транспортними засобами загальною вартістю трохи більше 18 мільйонів фунтів стерлінгів, тоді як Льюїс Гамільтон з "Формули-1" потрапив на третє місце з колекцією з дев'яти автомобілів вартістю 12,4 мільйона фунтів.

Основну долю вартості колекції Мессі займає Ferrari 335 S Spider Scaglietti 1957 року, який він придбав у 2016 році за 25 мільйонів фунтів стерлінгів. Цікаво, що на аукціоні, на якому продавалося авто, він випередив Роналду.

Це не єдиний Ferrari в колекції аргентинця. Йому також належить спеціальне видання F430 Spider, який є популярним серед футболістів. Це авто розганяється від 0 до 100 км/год приблизно за 3,6 секунди.

Шестиразовий володар "Золотого м'яча" також володіє парою Range Rover, в яких його регулярно помічали під час поїздок на тренування та у супермаркети.

Мабуть, найбільш екстравагантний автомобіль у колекції Мессі - це Pagani Zonda Roadster, який входить до числа найдорожчих у світі. Він також володіє Toyota Prius, яку йому подарували після клубного чемпіонату світу 2011 року, а також Mini Cooper, Cadillac Escalade, Dodge Charger та Mercedes SLS.

У минулому він також володів трьома різними автомобілями Audi, двома спорткарами Maserati та Lexus.

Раніше повідомлялося про те, якими автомобілями володіє Кріс Гемсворт з "Месників".

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