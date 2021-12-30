У лісі знайшли унікальну колекцію покинутих класичних автомобілів: відео

Там вдалося побачити десятки вінтажних екземплярів.

У Мережі опублікували відеозапис, автор якого виявив у глухій гущавині лісу стару комору з унікальною колекцією покинутих класичних автомобілів.

Відповідний ролик з'явився на YouTube-каналі IMSTOKZE.

Судячи з першої частини відео, на місці лісу колись була дорога. Про це свідчать кілька старих дорожніх знаків. Через якийсь час автор ролика приходить до покинутої коморі, біля якої під тентом припаркований раритетний Nissan Almera. Заглянувши всередину, чоловік виявив цілу колекцію вінтажних автомобілів, серед яких кілька Porsche 911 та 365 та різні моделі Jaguar.

Окрім того на очі блогеру, якийи обійшов навколо будівлі, потрапили раритетні Lotus, Bentley, а також Aston Martin, Sunbeam-Talbot та інші вінтажні моделі, які не вдалося ідентифікувати. Кому належать покинуті автомобілі, а також розташування унікальної колекції автор не розкрив.

Усі машини покриті товстим шаром пилу та іржею. Судячи з стану, раритетні транспортні засоби простоюють не одне десятиліття.

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