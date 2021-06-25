У Мережі пофантазували, який б вигляд мав УАЗ "Буханка" в майбутньому

У Мережі пофантазували, який б вигляд мав УАЗ "Буханка" в майбутньому

Хоча шансів побачити її в серійному виробництві майже немає.

УАЗ поділився на офіційних сторінках в соцмережах черговим рендером " Буханки ", який намалював дизайнер.

Про це повідомляє Motor.

Зазначається, що автовиробник похвалив автора за те, що той "вловив дух і характер" моделі, яка існує. Машина на рендері дійсно має риси оригінального УАЗ-452: у них схожі обриси кузова і кругла передня оптика.

motor.ru

У коментарях до публікації розгорнулося бурхливе обговорення можливого поновлення сімейства цієї моделі. Представник УАЗ в коментарях зазначив, що нинішній "дизайн "Буханки" багатьом доводиться до смаку" і підкреслив, що автовиробник "уважно вивчає думку всіх наших користувачів і не заперечує інтерес до оновлення". Зокрема, для цього компанія ділиться в соцмережах рендерами незалежних художників.

"Буханка" випускається Ульяновским автомобільним заводом від 1963 року в практично незмінному вигляді. За майже 60-річну історію фургон отримав безліч модифікацій.

Раніше Міноборони України анонсувало розробку автомобілів на заміну УАЗ.

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