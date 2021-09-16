У Мережі пофантазували, який би вигляд мав електромобіль ЗАЗ "Таврія"

Він дуже схожий на одну з моделей Renault.

У Мережі показали, який би вигляд мав електромобіль ZAZ Tavria Nova.

Відповідні світлини цього автомобіля на своїй сторінці у Facebook показав дизайнер Роман Прядко.

Згідно із задумом, це - електричний хетчбек. Мабуть, автор надихнувся сучасними віяннями в автопромі і екологічною політикою ряду світових країн.

Електрокар "Таврія Нова" він бачить схожим на класичний ЗАЗ кінця 90-х років і відроджений Renault 5, концепт якого показали в січні цього року. Крім модного останнім часом ретро-дизайну у французького хетчбека автор запозичив привертає увагу жовтий окрас кузова.

facebook.com/ROMANPRIADKODESIGN

На думку дизайнера, ця модель залишиться тридверним хетчбеком, але з більш плавними рисами, ніж у базової моделі. Корму електромобіля він прикрасив двома смугами світлодіодних ліхтарів, розділеними посередині чорної декоративної табличкою з написом "Tavria". Назва моделі прикрашає і дверні пороги. У задньому бампері - чорна пластикова вставка. До чорного пофарбовані колісні арки, окантовка скління і оригінальні колісні диски з жовтими акцентами в колір кузова.

На жаль, як, на думку автора, буде виглядати передня частина кузова електричної Tavria Nova - залишилося загадкою. Але в цілому такий автомобіль вийшов досить симпатичним.

Раніше Роман Прядко показав, який би вигляд мала "Таврія" в 2021 році.

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