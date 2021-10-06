У Мережі пофантазували, який вигляд буде мати кросовер ЗАЗ

У Мережі пофантазували, який вигляд буде мати кросовер ЗАЗ

У серійне виробництво цього екземпляра майже не віриться.

Як відомо, Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) спеціалізується на випуску легкових автомобілів.

Потенційно, ЗАЗ міг би виробляти кросовери. Одним, з таких, міг би стати рестайлинговий ZAZ Chance, передає Naavtotrasse.

На думку незалежних дизайнерів, вибір на користь такого автомобіля обумовлений тим, що саме паркетники сьогодні користуються максимальною популярністю на світовому ринку, займаючи істотну частку в глобальному продажу. У зв'язку з цим, були показані декілька рендерних зображень.

Кросовер ZAZ Chance 2021-2022, відображений на представлених зображеннях, виконаний в ретро-стилі. Причому даний варіант дизайну, можливо, виявиться успішним.

naavtotrasse.ru

Подейкують, що новий ZAZ Chance можуть побудувати на платформі Renault CMF-B, оскільки зараз Запорізький автозавод активно співпрацює з компанією Renault. У лінійку двигунів могли б увійти силові агрегати Renault або Kia. Втім, це поки що лише припущення.

Вибір цього "візка" відкриває для майбутнього кросовера ЗАЗ безліч можливостей. Перш за все, автомобіль може отримати повний привід, який сьогодні використовується на Arkana. Від французької моделі на українську повинні перейти водійські помічники і електронні системи управління трансмісією і двигуном.

Представлена ​​новинка може похвалитися спортивним переднім бампером. Розробник вмонтував в нього три великих повітрозабірники, які відділяються одна від одної смужкою, яка згинається. Низ переднього бампера додатково посилений пластикової захистом, який також надає автомобілю більш спортивні обриси. Передні стійки, як і у більшості сучасних кросоверів, у представленої новинки сильно завалені назад.

naavtotrasse.ru

Попри всі ці описи, існує дуже низка вірогідність, що цей транспортний засіб можна буде побачити в серійному виробництві.

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