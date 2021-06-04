У Мережі пофантазували, який вигляд мала б "Таврія" в 2021 році

Виглядає досить стильно.

У Мережі з'явилося фото концепту надсучасної версії "Таврії".

Як відомо, перший український передньоприводний автомобіль ЗАЗ Таврія, який почав випускатися у 1988 році, через десять років отримав суттєву модернізацію, передає Auto24.

Корейці, які прийшли на ЗАЗ у 1998 році, суттєво доробили машину (кажуть, внесли три сотні змін) та назвали Tavria Nova. В такому вигляді вона випускалась до 2007 року, це був один з найдешевших автомобілів не лише в Україні, але й у світі.

Так, український дизайнер Роман Прядко виклав рендер "сучасної" Tavria Nova. Це лише одна ілюстрація в профіль, але за нею можна побачити шлях можливого перетворення моделі, якби її модернізували у 2021 році.

На рендері – впізнавана форма дводверного хетчбека, хіба що з більш аеродинамічним силуетом кузова. Збережені характерні чорні бампери, нахил лобового скла та багажника, форма колісних дисків. Натомість розмір коліс суттєво збільшений, на кузові видно нові виштамповки.

Раніше вирішили припустити, який вигляд матиме новий ZAZ Lanos.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання