У Мережі показали найдешевший кросовер Lexus для ринку Європи: фото

Модель побудують на платформі Toyota Yaris Cross та запропонують у бензиновій та гібридній версіях. Найкомпактніший і найдоступніший кросовер Lexus офіційно представлять наступного року.

Про це повідомляє Motor.es.

Новий Lexus LBX мали представити цього року, але потім презентацію перенесли на травень-червень 2023 року. Очевидно, причиною став дефіцит мікрочіпів та інших автомобільних комплектуючих. Поки що її засвітили на рендерних зображеннях.

Ця модель займе місце у модельному ряду виробника нижче UX. Вона буде заснована на платформі GA-B, де також базується актуальний Toyota Yaris Cross. Довжина новинки – близько 4,2 м. Інші габарити також аналогічні до соплатформної моделі. Судячи з рендерів, кросовер Lexus відрізнятиметься від побратима величезними веретеноподібними гратами радіатора та розкосими фарами.

Фото: motor.es

Очікується, що новий Lexus LBX оснащуватимуть 1,5-літровим 120-сильним бензиновим двигуном та гібридною установкою потужністю 116 л. с. Обидві версії отримають варіатор, а привід може бути переднім чи повним. Купити кросовер Lexus можна буде за ціною приблизно від 25 тисяч євро.

Читайте також:

У Великій Британії суттєво зросли ціни на вживані автомобілі

Яким новим комерційним авто надавали перевагу українці в серпні: топ-5 марок

Шведський електрокабріолет "розмели" за тиждень, він надійде в серійне виробництво лише 2026 року