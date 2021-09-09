У Мережі показали найменший в світі будинок на колесах: який він всередині

У Мережі показали найменший в світі будинок на колесах: який він всередині

Кемпер має трохи більше п'яти метрів у довжину.

У Мережі показали найменший в світі будинок на колесах Nu Venture Surf.

Відео з ним опубліковане на YouTube-каналі The Motorhome Man.

Кемпер має всього 5181 мм у довжину, що робить його приблизно такого ж розміру, як мінівен Honda Odyssey. Проте всередині у нього є всі потрібні для людини зручності, які мають набагато більші фургони.

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Автобудинок побудований на базі Citroen Berlingo, хоча майже весь його салон відрізняється від оригінальної моделі. Nu Venture встановили до передньої частини автомобіля бокс кемпера, що трохи збільшило його довжину.

Зайти у салон можна через задні двері. Там ви одразу опинитеся на кухні, яка має плиту з чотирма конфорками, духовку, мийку та холодильник. Поруч розташована шафа, проте насправді це маленька окрема ванна кімната з туалетом та раковиною, але без душа.

Вітальня складається з двох диванів, які простягаються від кухні до передніх сидінь. Їх також можна перетворити на окремі односпальні ліжка або з'єднати, утворивши велике двоспальне ліжко. Також всередині є кріплення для обіднього столу.

Раніше повідомлялося, що американці представили електричний будинок на колесах, який отримає величезний запас ходу.

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