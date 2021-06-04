У Мережі показали перші зображення оновленої версії доступного кросовера Renault

Він також може похизуватися своєю надійністю.

У Мережі показали перші рендерні зображення доступного кросовера Renault Kadjar 2022 модельного року.

Відповідні світлини опублікував Carscoops.

Як відомо, Renault Kadjar який вийшов на ринок в 2015 році, є одним з найбільш доступних кросоверів С-класу. Перше покоління моделі побудовано на одній платформі з Nissan Qashqai і ділить з ним більшу частину вузлів і агрегатів. Як наслідок, французька компанія ухвалила рішення продовжити лінійку цієї моделі.

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В основу моделі ляже платформа CMF-C/D, розроблена Renault спільно з Nissan. Це дозволяє припустити, що новий Kadjar додасть в габаритах.

Як вигляд буде мати новинка, представили дизайнери видання. У їхній версії кросовер Renault отримає більш виразні грати радіатора і вузьку оптику. Деякі деталі екстер'єру та інтер'єру новинка успадкує від торішнього концепту Renault Megane e-Vision.

carscoops.com

Що стосується доступної моторної гами, то вона буде відрізнятися від тих двигунів, якими оснащений сучасний Nissan Qashqai, з яким Renault Kadjar часто порівнюють фахівці.

За даними експертів ринку, моторна гамма Kadjar може бути розширена за рахунок установки двох електрифікованих агрегатів. Перший варіант буде класичним гібридним мотором, що базуються на основі 200-сильного двигуна. Другий вид – гібрид з технологією PHEV, потужність якого становить 280 к.с. Що стосується можливості задіяти дизельний силовий агрегат, то вона поки знаходиться під питанням.

carscoops.com

На думку аналітиків, новий Renault Kadjar може отримати додаткові варіанти кузова – купейний і подовжений 7-місний. Презентація паркетника пройде в наступному році, після чого буде оголошено про старт його продажів. Ціна на крос, природно, виявиться вище, ніж на дореформену модель.

Додамо, що Renault Kadjar очолив список найнадійніших вживаних кросоверів. Окрім того, він є одним з найкращих щодо економії пального.

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