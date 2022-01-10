У Мережі показали Tesla Model S, яка подолала півтора мільйона км

Автомобіль має великий пробіг, але залишився у непоганому стані.

6 січня 2022 року, звичайна Tesla Model S P85 перетворилась на дуже цікавий автомобіль. Вся справа в тому, що вона змогла проїхати 1 500 000 кілометрів.

На сьогодні – це рекордний пробіг для Tesla та серійних електрокарів загалом. Про це повідомляє видання Insideevs.

Чоловік працює таксистом у Німеччині, саме тому без проблем наганяє такі велетенські пробіги. Перший рекорд на своїй Tesla він встановив ще у 2019 році. Тоді він проїхав на своєму авто 900 тисяч кілометрів, що також дуже серйозний показник.

Та якщо ви думаєте, що за такий пробіг автомобіль не ламався, тоді ви сильно помиляєтесь. Блок акумуляторів зламався через 250 тисяч кілометрів, його компанія Tesla замінила по гарантії. Що цікаво, власник більше не повідомляв про ремонти акумулятора, тож, цілком ймовірно, що друга батарея витримала 1 мільйон кілометрів.

https://insideevs.com

Цей автомобіль має одномоторне компонування, двигун за весь час пробігу замінили чотири рази. Велика потужність та серйозний крутний момент постійно провокував електромотор на поломки. Останній зламався на 1 мільйоні кілометрів пробігу.

Треба зазначити, що автомобіль ззовні у дуже непоганому стані, кузов авто цілий та рівний, все тому, що за весь час, автомобіль лише один раз був у ДТП. А ось салону пощастило менше, екошкіра від пробігу стерлася і тепер потребує заміни.

Нагадаємо, що завдяки новій інноваційній батареї: Tesla Model S подолала 1200 км на одному заряді