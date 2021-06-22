У Мережі показали, який б вигляд мав сучасний "Запорожець" для відпочинку

Основною аудиторією цієї машини могли б бути серфери і сапбордісти.
У Мережі вирішили пофантазувати на тему того, який б вигляд мав сучасний "Запорожець" для відпочинку.
Про це повідомляє InfoReactor.
Так, екстер’єр принципово нового "Запорожця" у співпраці з iReactor показав популярний дизайнер Олександр Шторм.
Перше, що відразу ви можете помітити це сучасна оптика. У «Запорожця» влита решітка радіатора і вельми незвичайний бампер. Чорний захист порогів допоможе вберегти авто від подряпин, викликаних піском.
Зазначається, що основною аудиторією цієї машини могли б бути серфери і сапбордісти, а також любителі компактних транспортних засобів.
Логотип "Запорожця" гордо красується спереду і ззаду у елегантній моделі. Дизайнер збирається показати OLD-version, максимально наближену до класики. У ній дзеркала далекого виду виготовлялися з хрому, а ручки і решітка радіатора була б взята з радянської класики.
Задні стоп-сигнали і оптика в цілому відсилають до рішень британської компанії Bentley Motors. У машину за бажання можуть сісти чотири спортсмена. На авто можна закріпити до шести твердих дощок або ж до восьми SUP-бордів. Комфортне хромоване багажне відділення має особливі кріплення для установки незнімних весел. Не тільки любителям водних розваг підійде подібна мікролітражка, також авто стане відмінним бюджетним сітікаром.
За словами Шторма, вартість такого "Запорожця" становила б близько 300 тисяч грн.