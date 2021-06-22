У Мережі показали, який б вигляд мав сучасний "Запорожець" для відпочинку

Основною аудиторією цієї машини могли б бути серфери і сапбордісти.

У Мережі вирішили пофантазувати на тему того, який б вигляд мав сучасний "Запорожець" для відпочинку.

Про це повідомляє InfoReactor.

Так, екстер’єр принципово нового "Запорожця" у співпраці з iReactor показав популярний дизайнер Олександр Шторм.

Перше, що відразу ви можете помітити це сучасна оптика. У «Запорожця» влита решітка радіатора і вельми незвичайний бампер. Чорний захист порогів допоможе вберегти авто від подряпин, викликаних піском.

Зазначається, що основною аудиторією цієї машини могли б бути серфери і сапбордісти, а також любителі компактних транспортних засобів.

Фото - дизайнер Олександр Шторм

Логотип "Запорожця" гордо красується спереду і ззаду у елегантній моделі. Дизайнер збирається показати OLD-version, максимально наближену до класики. У ній дзеркала далекого виду виготовлялися з хрому, а ручки і решітка радіатора була б взята з радянської класики.

Задні стоп-сигнали і оптика в цілому відсилають до рішень британської компанії Bentley Motors. У машину за бажання можуть сісти чотири спортсмена. На авто можна закріпити до шести твердих дощок або ж до восьми SUP-бордів. Комфортне хромоване багажне відділення має особливі кріплення для установки незнімних весел. Не тільки любителям водних розваг підійде подібна мікролітражка, також авто стане відмінним бюджетним сітікаром.

Фото - дизайнер Олександр Шторм

За словами Шторма, вартість такого "Запорожця" становила б близько 300 тисяч грн.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання