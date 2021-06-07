У Мережі показали, який вигляд могли б мати моделі Tesla в 50-х роках

Фантазувати ж ніхто не забороняє.

У Мережі вирішили представити, який вигляд мали б електрокари Tesla в 50-х роках.

Відповідні світлини на сторінці у Facebook опублікувало ательє Abimelec Design.

Так, за основу уяви про автомобілі компанії Ілона Маска було взято ретроекземпляр седана Tesla Model S 1957 року. Дизайнери постаралися, щоб зовні Model S мала універсальний вигляд і водночас нагадувала вантажні моделі Plymouth і Ford тієї епохи.

facebook.com/Abimelecdesign

Зокрема, кузов автомобіля рясніє хромом, а салон такий же просторий і комфортний, як у ретроавтомобілів. На зображеннях седан представлений в декількох колірних рішеннях.

В описі до рендерів у соціальних мережах дизайнери відзначили, що, незважаючи на футуристичний вигляд, їхня Tesla залишилася електроседаном. Під капотом у ретрокара міг виявитися ядерний мотор. У 1950-х американські конструктори експериментували з ядерною енергією і цілком могли побудувати невелику атомну установку, що приводить в дію електродвигун автомобіля.

facebook.com/Abimelecdesign

На думку авторів, в 50-х роках такий електромобіль все ж став би провалом. Причина - небезпека для людей через недосконалість ядерних технологій.

Раніше розповідалося про те, що електрокари Tesla обладнали пристроєм, проти якого виступав Ілон Маск.

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