У Мережі показали зображення ралійного кросовера Skoda, ця модель доступна на ринку України

Ескізи вийшли досить непогані.

Компанія Skoda показала зображення чергового студентського проєкту, що вперше буде реалізовано за підтримки автоспортивного підрозділу марки.

Про це повідомляє Auto.cz.

Так, цього разу за основу був взятий найкомпактніший кросовер марки - Kamiq. Його було вирішено переробити в ралійний автомобіль. І судячи з перших ескізів, донор отримав нове, більш агресивне обваження, розширені колісні арки та обов'язковий атрибут ралі-кара — антикрило.

Поки концепт перебуває на початковій стадії, коли розроблюються перші ескізи та виробляється напрямок, в якому буде рухатися команда. Опрацювання деталей потребують деякого часу, після чого проєкт почне втілюватися "в металі".

Зазначимо, що від 2013 року компанія Skoda проводить конкурс серед студентів своєї академії, де готують майбутні кадри для заводів і підрозділів бренду. У межах проєкту, що отримав назву Azubi, реалізуються найсміливіші ідеї майбутніх фахівців.

Першою ж студентською машиною Skoda був крихітний родстер Citijet на базі субкомпакту Citigo. Торік "під ніж" пустили хетчбек Scala, який у результаті перетворили на родстер Slavia Spider із двома "горбами" обтічників за спинками сидінь. У 2019-му на базі Skoda Kodiaq студенти збудували стильний пікап Mountiaq. В основі кожного концептуального зразка лежить серійна модель.

Додамо, що Skoda Kamiq продається на ринку України. Вартість цієї моделі стартує від 482 174 грн.

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