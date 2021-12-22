У Мережі припустили, яким може бути кабріолет Tesla Model S: фото

У Мережі припустили, яким може бути кабріолет Tesla Model S: фото

За словами автора, цей проєкт може з'явитися на ринку.

Незалежний художник вирішив припустити, яким би був кабріолет електромобіля Tesla Model S.

Про це повідомляє Autoevolution.

Хоча деякі автомобільні віртуальні художники вважають за краще залишатися анонімними і висловлювати свої цифрові думки з тіні, є майстри пікселів, які не бояться говорити публічно. Одним з таких є Марун Мемблі.

Так, художник нещодавно нагадав Tesla, що не всі задоволені брендом, тому треба пропонувати щось нове. Наприклад, електрокар-кабріолет. Майстер пікселів зробив швидке перетворення, щоб підтвердити свою теорію про те, що Tesla не в змозі впоратися зі своїми успіхами та невдачами, що, у свою чергу, погіршує терміни їхньої доставки.

autoevolution.com

Таким чином, його кабріолет Tesla Model S — це не тільки дійсне бажання, але й те, що він передбачає його появу на ринку приблизно за 15 років.

Раніше розповідалося про те, що італійське ательє також створило кабріолет із електрокара Tesla Model S.

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