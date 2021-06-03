У Мережі виставили на продаж доволі незвичайний екземпляр суперкара Chevrolet

Точніше, те, що від нього залишилося.

На продаж виставили доволі незвичайний екземпляр суперкара Chevrolet C8 Corvette Stingray.

Відповідне оголошення про його продаж з'явилося AZ Cycle Parts LLC у Facebook.

Головною особливістю цього автомобіля є те, що він буквально розколовся навпіл, а то, що від нього залишилося, можна побачити на фото. Окремі його компоненти можна використовувати для ремонту.

На фото - автомобіль, у якого повністю відсутня передня частина. Окремі його компоненти, яким вдалося вціліти під час аварії, виставлені на продаж на Ebay.

facebook.com/azcyclepartsllc

Окрім того, продавець планує продати 6,2-літровий атмосферний двигун LT2 V8 за 19 999 доларів . Там же в оголошенні вказано, що з ним автомобіль проїхав всього 7 740 км. Двигун виглядає ідеально. В пару йому запропонована восьмиступінчастою коробка передач з подвійним зчепленням. За неї продавець планує виручити ще 7 499 доларів .

Також будь-який бажаючий може також придбати двері, колеса, гальмівні супорти, кермо, амортизатори, шильдики і багато іншого.

Раніше розповідалося про те, що в США на популярному аукціоні продають автомобіль, який має вигляд металобрухту.

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