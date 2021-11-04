У Мережі з'явилися перші фото нового хетчбека MINI

На ринок ця модель повинна вийти в 2023 році.

Британська компанія MINI анонсувала нове покоління свого класичного хетчбека.

Про це повідомляє BMW Blog.

Поки автомобіль показали у камуфляжній плівці, проте деякі висновки про зміни, що відбудуться з моделлю, вже можна зробити. На знімках зображена електрична версія, на що вказують "заглушка" на місці решітки радіатора та відсутність патрубків випускної системи. Водночас від традиційних ДВЗ компанія не відмовиться: очікується поява бензинових і дизельних модифікацій.

bmwblog.com

Від попередника нова модель відрізнятиметься світлотехнікою, оформленням передньої та задньої панелей, іншими бамперами. Але пропорції та загальна стилістика збережуться незмінними. До 2027 року електромобілі становитимуть половину від загального світового продажу бренду, а повна електрифікація модельного ряду запланована на початок наступного десятиліття.

Виробництво хетчбека нового покоління буде організоване у британському Оксфорді. 2025 року з його конвеєра почне сходити споріднений кабріолет. Хетчбек MINI, своєю чергою, з'явиться у дилерів в 2023 році.

bmwblog.com

Що ж до інших моделей MINI, то в найближчому майбутньому покоління замінить Countryman - очікується, що ця модель істотно збільшиться в габаритах і буде порівняна у розмірах до BMW X1. На зміну нинішньому Clubman прийде електричний Traveller. Водночас MINI розвиватиметься на китайському ринку: там налагодять випуск електрокарів марки на спільному підприємстві з Great Wall.

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