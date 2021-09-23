У Мережі з'явилися перші зображення нової Tesla Model X: яким може бути електрокар та коли вийде

У Мережі з'явилися перші зображення нової Tesla Model X: яким може бути електрокар та коли вийде

Електрокар отримає новий акумулятор, який значно покращить його.

У Мережі створили рендери із можливим виглядом нової Tesla Model X.

Їх опублікували на сайті Carwow.

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Поточний позашляховик продається з 2015 року, але за цей час він мав декілька оновлень. Очікується, що наступне покоління з'явиться не раніше 2025 року, в основі якого буде новий акумулятор зі збільшеною дальністю хода та зменшеною вагою.

У створенні рендерів дизайнери використали два різні підходи. У першому вони уявили, що це може бути автомобіль, натхненний Cybertruck, з гострими краями та коробчастими арками для серйозного вигляду.

Проте, найімовірніше, наступна модель отримає спрощений вигляд поточного позашляховика. Вона буде мати типовий чистий дизайн, схожий на більшість Tesla, але можливо з ще більш мінімалістичним зовнішнім виглядом.

www.youtube.com/CarWow

В салоні також не очікується багато змін, враховуючи, що поточна версія складається всього лише з керма та величезного центрального дисплея. Напевно, авто отримає кермо у формі штурвала та оновлений екран.

Нова Model X також повинна мати можливість розмістити 7 людей і може отримати ще більший внутрішній простір завдяки новому зменшеному акумулятору.

Зараз Tesla розробляє нову технологію батарей, яка, ймовірно, буде у майбутньому позашляховику. Компанія використовує інший тип з'єднувачів, що повинно зробити акумулятор дешевшими та простішими у виробництві.

А зменшений розмір дозволить запакувати більше акумуляторів для збільшення пробігу, хоча це можуть не робити для економії ваги та витрат.

Очікується, що у продаж надійдуть різноманітні версії Tesla Model X, включаючи Long Range та Plaid. Поточний автомобіль в останньому варіанті має 1020 кінських сил та може розігнатися до "сотні" за 2,5 секунди, тому йому можуть лишити ту ж установку з подвійним двигуном.

Вийти у найближчі чотири роки нова Model X навряд чи зможе, а коштуватиме вона, ймовірно, на рівні з поточним електрокаром, за який просять майже 100 000 доларів. Ціну допоможе утримати дешевший акумулятор.

www.youtube.com/CarWow

Раніше повідомлялося, що автопілот Tesla на двох моделях наділили важливою функцією.

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