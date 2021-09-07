У Мережі з'явилися "живі" фото найдешевшого кросовера Hyundai

Його прем'єра повинна відбутися 15 вересня.

Як відомо, нещодавно компанія Hyundai повністю розсекретила свій новий кросовер - Casper .

Тепер машину показали наживо. Передсерійний прототип, повністю позбавлений камуфляжу, був помічений на одній з парковок Сеула (Південна Корея), передає Autohome.

Нова порція знімків дає більш повноцінне уявлення про те, який буде мати вигляд ця модель. Як видно на фотографіях, автомобіль отримає високий кузов, 2-ярусну оптику, незвичайну радіаторну решітку з "градієнтним" рішенням патернами і підштампуваннями над колісними арками, які візуально розширюють кузов.

Autohome.com.cn

Довжина автомобіля складе 3 595 мм, ширина – 1 595 мм, висота – 1 575 мм. Розмір колісної бази дорівнюватиме 2 400 мм. Таким чином, Hyundai Casper стане найкомпактнішим SUV в лінійці південнокорейського автовиробника.

Autohome.com.cn

У рух найменший кросовер буде приводити 1,0-літровий трициліндровий бензиновий мотор, який видає 86 к.с. Їм комплектуються такі моделі як Hyundai i10 і KIA Picanto. На вибір запропонують одразу два варіанти коробки передач - механічну й автоматичну.

Вартість кросовера Hyundai Casper ще невідома, але припускають, що він коштуватиме близько 10 тисяч доларів. У лінійці виробника новий Casper стане найдешевшим кросовером. Першим ринком, куди в продаж надійде цей новий кросовер стане Південна Корея. Продавати автомобіль також планують в Індії та Європі.

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Додамо, що в Україні найдоступнішою моделлю марки Hyundai є новий i10. Ціни на автомобіль стартують від 368 200 грн.

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