У Мережі з'явилося незвичне відео, як електрокар Tesla дрейфує в озері, наче катер

І в нього не виникло жодних проблем.

Як відомо, вода є ворогом для електромобілів. Однак, за правильної експлуатації подібної машини в цій стихії, можна з неї "вийти сухим".

Так, на YouYube-каналі користувача Wu Wa з'явилося незвичайне відео з електрокаром Tesla, який на великій швидкості маневрує дном досить глибокої водойми.

Рівень води дістає автомобілю по капот, а іноді хвилі захльостують його повністю, але йому все байдуже: Tesla продовжує "гратися" практично без зупинок.

Перед зануренням у водоймище електромобіль все ж таки модифікували: ззаду видно невеликий двигун, який міг бути запозичений у моторного човна або автомобіля-амфібії. Чи отримала Tesla ще якісь доробки, щоб захистити підкапотний простір та салон від води, невідомо.

Про здібності електромобілів неодноразово згадував і глава Tesla Ілон Маск. За його словами, досі невипущений пікап Cybertruck зможе не тільки перетинати струмки та глибокі калюжі без ризику щось пошкодити, а й якийсь час триматися на плаву.

Раніше розповідалося про те, що американський стартап для випробування занурив свій електрокар у воду: відео.