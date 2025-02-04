У МВС розповіли, чи можуть українці з простроченими посвідченнями водія пересуватися дорогами

Штрафи за це під час воєнного стану не передбачені.

Водії, у яких закінчився термін дії водійського посвідчення під час воєнного стану, можуть і надалі пересуватися дорогами України без обмежень. Такі документи автоматично продовжують діяти до завершення воєнного стану.

Про це повідомили у головному сервісному центрі МВС.

Важливо, що штрафи за керування транспортним засобом із простроченим посвідченням у цей період не передбачені. Це рішення дозволяє водіям уникнути бюрократичних труднощів у складний для країни час.

Однак після закінчення воєнного стану водіям потрібно буде своєчасно оновити документи, щоб уникнути порушень.

Обміняти прострочене водійське посвідчення можна у сервісному центрі МВС або онлайн через Електронний кабінет водія. Також обміняти водійське посвідчення можна у відділенні Укрпошти, замовивши кур’єрську доставку або отримавши в сервісному центрі МВС. Термін надання послуги офлайн — протягом робочого дня, вартість — близько 572 грн. Для онлайн-заміни термін опрацювання заявки складає 10 робочих днів, а доставка документів може зайняти до 5 днів залежно від вибраного способу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, ще власники посвідчень водія, виданих до 2013 року, можуть швидко та зручно обміняти документ.

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