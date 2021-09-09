У Німеччині презентували електроскутер, який може заряджатися від електромобіля у багажнику

Для початку він буде продаватися в шести країнах.

Бренд Polestar представив на виставці мобільності у Мюнхені незвичайний електроскутер - Cake Makka Polestar Edition .

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Так, Polestar привіз на IAA Mobility 2021 електроскутер, створений спільно з фірмою Cake – Makka Polestar Edition. Це серійна модель, яка буде випущена обмеженим тиражем.

Заснований на Cake Makka, Polestar Edition – це модифікована версія електричного мопеда. Він має власну оптику, чорні деталі, рамку та кришку акумулятора, виконану у власному відтінку Polestar (сніжний матовий), а також задній амортизатор від Öhlins.

Polestar вважає електричний скутер ідеальним “транспортом останньої милі”. Він буде постійно готовим до роботи, оскільки може заряджатись у багажнику Polestar 2. Остання річ, власне, й робить його таким унікальним.

Polestar

Так, спочатку Cake Makka Polestar Edition буде доступний у Швеції, Німеччині, Норвегії, Великій Британії, Нідерландах та Швейцарії. Ціни на Cake Makka Polestar Edition ще не розкриті, але звичайний Cake Makka коштує від 3 500 євро за модель з максимальною швидкістю у 25 км/год і від 3 800 євро за модель з "максималкою" у 45 км/год.

Раніше розповідалося про те, що Honda випустила електричний скутер за 1,2 тисячі доларів.

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