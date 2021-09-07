У Німеччині презентували унікальний електрокар-трансформер, який здатен зменшуватися: названа ціна

Одного заряду батареї вистачає на майже 180 км.

Фірма City Transformer з Тель-Авіва показала маленький однойменний електрокар-трансформер.

Про це повідомляє Autocar.

Презентація цієї моделі відбулася на автошоу IAA Mobility в Мюнхені. Так, головною "фішкою" City Transformer є функція звуження колії: для зручності паркування або для маневрування у вузьких місцях колеса разом з арками зближуються, і ширина зменшується до одного метра. Автомобіль має всього два місця, розташованих один за одним.

За задумом творців, ця здатність допоможе заощадити до 75 відсотків простору на вулицях, оскільки на одному паркомісці можуть вміститися до чотирьох таких автомобілів. Шанс знайти вільне місце у водія City Transformer в 10 разів більше - приблизно як у мотоциклістів, підрахували ізраїльтяни.

AutoCar

Для більш впевненого пересування на високих швидкостях колію City Transformer можна збільшити до 1,4 метра, за рахунок рухомих коліс, що розсуваються на 20 см із кожного боку. Колісна база машини водночас не змінюється і становить 1,8 метра за загальної довжини City Transformer в 2,5 метра.

Усього машина має два електромотори потужністю 7,5 кВт кожен. До швидкості 50 км/год вона розганяється за 5 секунд, а максимальна швидкість обмежена позначкою в 90 км/год. Однієї зарядки батарей вистачає на 180 км пробігу.

За даними Autocar, автомобіль “трансформер” оцінили в 12 500 євро за базову версію, правда тільки на етапі попереднього замовлення. Далі до ціни додасться ще 3 500 євро. Приймання замовлень на City Transformer вже відкрито.

Раніше розповідалося про те, що в Німеччині презентували ще один електрокар-трансформер.

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