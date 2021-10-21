У Німеччині суддя наказала чоловіку продати свій BMW 440i після втечі від поліції

Частину грошей за автомобіль йому треба буде передати у державну казну.

23-річному хлопцю з міста Людвігсбург, Німеччина, дали три місяці, щоб він продав свій BMW 440i, на якому він намагався втекти від поліції в квітні. Також йому наказали сплатити кілька штрафів і на рік позбавили водійських прав.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Водій BMW розважався з друзями на площі, де робив "бернаут" (коли з колес машини через пробуксовку виходить багато диму, - прим.). На місце події прибули поліцейські, і чоловік вирішив втекти від них. Офіцер намагався слідувати за ним, але не зміг.

Погоня стала ще більш небезпечною, оскільки вона проходила вулицями міста. 23-річного хлопця звинуватили у тому, що він під час втечі проїжджав через червоне світло та тротуари, хоча порушник заперечував це у суді.

Однак він визнав, що перевищив швидкість, сказавши, що запанікував, коли прибули поліцейські, і мав стрес через пандемію. Суд віддав йому належне за відвідування психолога між арештом і винесенням вироку.

Суддя все-таки вирішила забрати водійські права у нього ще на півроку, залишивши його без права керувати автомобілем загалом на рік. Вона також постановила, що у нього буде три місяці, щоб продати свою машину, і він буде зобов’язаний передати 7 000 євро виручки від продажу до державної казни. Якщо він не може продати автомобіль, його буде конфісковано.

Раніше повідомлялося, що у Києві суддю позбавили прав за п'яне водіння.

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