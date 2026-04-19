У Раді готують революційні зміни для водіїв: що потрібно знати

Українським водіям готують приємне оновлення у правилах взаємодії з поліцією та виконавчою службою. Жорсткі рамки для оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху (ПДР) планують суттєво розширити. Комітет з питань правоохоронної діяльності вже рекомендував Верховній Раді прийняти за основу відповідний законопроєкт, покликаний спростити життя автомобілістам.

Про це пише «Час дій».

Головне нововведення стосується статті 300² КУпАП. Наразі водії, чиї порушення зафіксували камери автофіксації або інспектори з паркування, мають лише 10 днів на добровільну оплату. Новий документ пропонує збільшити цей термін до 15 днів.

На думку авторів ініціативи, ці додаткові 5 днів дозволять власникам транспортних засобів спокійно перевірити інформацію у застосунках та розрахуватися з державою без зайвого поспіху.

Відстрочка від виконавчої служби: 3 місяці на роздуми

Ще масштабніші зміни стосуються процедури передачі справ до виконавчої служби. Сьогодні діє правило «30 днів»: якщо штраф не сплачено за цей період, справа автоматично потрапляє до виконавців.

«Це автоматично означає подвійний розмір штрафу, додаткові витрати на провадження та високий ризик раптового блокування банківських карток», — зазначають ініціатори проєкту.

Замість критичного 30-денного терміну водіям планують надати 3 місяці. Цього часу має бути достатньо, аби громадянин дізнався про наявність постанови та сплатив її до того, як запрацює механізм примусових санкцій та блокування рахунків.

Чому влада йде на поступки водіям

Головна причина пом’якшення правил — недосконалість системи сповіщення. Дуже часто паперові «листи щастя» доходять до адресатів із великим запізненням. Як наслідок, водії дізнаються про борг лише тоді, коли всі терміни вже минули, а штраф подвоївся.

«Мета таких нововведень — розвантажити українські суди та суттєво зменшити кількість оскаржень», — підкреслюють у комітеті.

Зараз автомобілісти змушені йти до суду лише для того, аби довести, що не отримали листа вчасно. Збільшення термінів до 15 днів та 3 місяців має повністю вирішити цю проблему і зробити процес оплати штрафів прозорішим та менш стресовим для громадян.

