У РФ авторинок впав на понад 60%, а моделлю-бестселером стала машина, на якій забороняється виїжджати за кордон

Зазначається, що в останній місяць літа 2022 року в країні-агресорці продали 42 593 нових автомобіля.

Про це повідомляє "Автостат", передає Auto-Consulting.

Щодо підсумків перших восьми місяців 2022 року, то за цей період росіяни придбали 430 305 нових легкових машин. Це на 59,1% менше, ніж у січні-серпні минулого року.

Лідером російського ринку залишається "АвтоВАЗ", який реалізував минулого місяця 15 737 автомобілів. На другому місці рейтингу – KIA, яка за місяць змогла продати на вітчизняному ринку 3 872 нові машини. Першу трійку замикає китайська Haval. За місяць росіяни купили 3 040 авто цієї марки.

Водночас в останній місяць літа росіяни купили 11 037 машин із КНР, що відповідає частці 25,9%. Тобто кожен четвертий автомобіль, проданий у серпні, був китайським, і це новий рекорд. За популярністю китайські машини тепер поступаються лише російським, частку яких у серпні припало 38,7 відсотка від загального обсягу продажу.

Щодо найпопулярнішої моделі, то тут перше місце займає LADA Granta. Ця модель настільки "безпечна", що на ній навіть заборонили виїжджати за межі РФ. Єдиним варіантом, куди можна подорожувати на цій машині, є Білорусь.

Додамо, що нова LADA Granta випускається в спрощеному варіанті – без подушки безпеки, ABS, гідропідсилювача керма, тривожної кнопки та інших систем, компоненти для яких, як і раніше, у дефіциті. Також кермо замінять на старе від LADA Kalina. Окрім того, в автомобілях цієї моделі, які сходять з конвеєра, знижений екологічний клас - "Євро-5" поступиться місцем "Євро-2". Усе це пов'язано з санкціями через повномасштабне вторгнення до України та, як наслідок, нестачею комплектувальних.

Усе це призвело до того, що власники "спрощеної" LADA Granta зобов’язані підписати додаткові угоди, одна з яких забороняє виїзд на цьому автомобілі з території Російської Федерації.