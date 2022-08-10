У РФ майже не залишилось преміум авто, а "спрощена" LADA Niva не доїхала до дилерів

На російському авторинку через санкції, які були накладені на країну-окупантку за повномасштабне вторгнення до України, гострий дефіцит машин.

Так, у Росії практично не залишилося моделей преміум-класу. Їхній імпорт припинили ще навесні і тепер запаси дорогих автомобілів на складах добігли кінця.

Про це повідомляє "Комерсант".

У минулі роки частка преміальних автомобілів на ринку РФ стабільно досягала 9-10%. Однак з весни вона почала різко зменшуватися: до травня 2022 року скоротилася вдвічі — до 5%, а зараз становить 4%. Передумов зміни ситуації зараз немає.

Справа в тому, що санкції проти Росії фактично припинили імпорт авто преміум-класу. На даний момент популярні бренди типу BMW, Mercedes-Benz, Bentley або Lexus не поставляють свої машини в РФ і їх запаси на складах дилерів фактично вичерпані. Тож, наразі на російському авторинку робиться велика ставка на "китайців".

Водночас середня вартість нових авто в РФ за цей час суттєво зросла та становила 2,3 мільйона рублів ($38 000). Втім, зумовлено це не продажами дорогих моделей, а різким зростанням цін на все без винятку авто.

Окрім того, виникли проблеми в РФ навіть й з вітчизняними машинами. У "АвтоВАЗ" виникли проблеми з "урізаною" LADA Niva, на яку робили ставки в концерні після відходу основного акціонера в особі Renault, передає "Автоцентр".

Через санкції "АвтоВАЗ" втратив імпортні комплектувальні. Зокрема, двигуни Renault H4m, а також автоматичні коробки передач та варіатори японської компанії Jatco, якими комплектували автомобілі LADA. Не маючи можливості отримати оригінальні комплектувальні, в концерні вирішили налагодити виробництво так званої "урізаної" комплектації LADA Niva. Офіційно продаж "антикризових" позашляховиків стартував 25 липня, але в дилерських центрах їх немає.

Зазначається, що в трьох із чотирьох автосалонів LADA Niva не було в наявності. У четвертому автомобіль був, але оскільки лише один, то фінальну ціну запропонували обговорити "у капота".

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