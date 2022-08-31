У РФ вщент згорів автовоз із новенькими LADA Granta та LADA Niva Legend

У вівторок, 30 серпня, на паркуванні заводу "АвтоВАЗ" у російському Тольятті згоріло два автовози з новими ліфтбеками LADA Granta та позашляховиками LADA Niva Legend.
Зазначається, що до ліквідації пожежі залучили 9 одиниць техніки та 37 пожежників, але погасити полум'я та врятувати машини не вдалося.
Об этом сообщает сайт runews24.
Автовози з машинами вигоріли вщент. Вісім новеньких LADA Granta повністю згоріли, а ще два позашляховики LADA Niva Legend отримали механічні пошкодження та будуть відправлені на утилізацію. Щодо причин пожежі, то про це наразі нічого невідомо.
Наразі "АвтоВАЗ" випускає лише ці дві моделі, причому у спрощеному вигляді - з двигунами стандарту "Євро-2", без подушок безпеки та ABS. Також підприємство в Тольятті планує розпочати складання LADA Niva Travel, а ось модель Vesta зможуть повернути у виробництво не раніше весни 2023 року.
Додамо, що "АвтоВАЗ" у Тольятті - один з небагатьох автозаводів у країні-агресорці, який наразі працює.
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