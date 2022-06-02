У Росії випуск легкових автомобілів обвалився на понад 85%

За даними "Росстату", за чотири місяці 2022 року з російських конвеєрів зійшло 264 тисячі легкових автомобілів, що на 47,4% нижче за показник за аналогічний період минулого року.

У квітні було випущено 20 тисяч машин – це на 85,4% менше, ніж на рік раніше.

Переважна більшість російських автозаводів, як і раніше, перебувала у простоюванні через брак комплектувальних унаслідок розриву логістичних ланцюжків через війну Росії з Україною.

Виробництво вантажних автомобілів у січні – квітні склало 52,5 тисячі одиниць , що на 5,6% нижче за показник за аналогічний період минулого року. У квітні з російських конвеєрів зійшло 12,2 тисячі вантажівок – це на 30,4% менше, ніж роком раніше. Варто зазначити, що КАМАЗ у квітні знизив виробництво на 15%, випустивши 3 803 вантажні автомобілі .

Варто зазначити, що на підприємстві Haval у Тульській області у квітні стартувало виробництво нового середньорозмірного кросовера Haval Dargo. Водночас переважна більшість російських автозаводів, як і раніше, перебувала у простоюванні у зв'язку з нестачею комплектуючих внаслідок санкцій та розриву логістичних ланцюжків через війну в Україні.

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