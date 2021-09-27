У штурвала Tesla виявили неприємний для деяких водіїв недолік

Прихильникам дрифту краще не купляти електрокари компанії з новим кермом.

Нове кермо Tesla у вигляді штурвалу робить складнішим дрифтування автомобілем.

Це виявив автор YouTube-каналу Chillin ’with Chet.

Нещодавно цей блогер намагався проїхатися на своїй Model S Plaid у воді на глибині 2 метри. Йому це не вдалося, тому що автомобіль почав плисти, але машина не знищилася.

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Хоча через це деякі електронні системи перестали працювати. Але це власника авто змусило спробувати, як воно буде після цього дрифтувати.

Блогер передав електрокар професійному водієві Каю Годдарну. Оскільки автомобіль має 1020 к.с., його легко може заносити, але це стало ще легше через те, що система контролю тяги перестала працювати.

Проте через штурвал водію було тяжко дрифтувати. У відео можна побачити, як Годдарну не просто ладнати з новим кермом, через яке йому прийшлося викручувати руки, щоб тримати авто під контролем.

Раніше повідомлялося, що у водіїв виникають проблеми з новим штурвалом Tesla.

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