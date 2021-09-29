У скільки обійдеться володіння гіперкаром Bugatti Chiron: названа божевільна сума

І це лише за експлуатацію всього за чотири роки.

Стала відома вартість обслуговування гіпекара Bugatti Chiron Pur Sport.

Про це повідомляє Motor1.

Так, житель Сінгапуру Мухаммад Аль Каві Заман, який є шанувальником марки Bugatti, відвідав новий шоу-рум французького автовиробника і розповів, у скільки грошей обійдеться утримування цієї моделі за чотири роки володіння. Цікаво, що він порахував витрати виключно на обслуговування автомобіля - в підсумкову суму не включені витрати на бензин і оплата страховки, податки та інші витрати.

Так, наприклад, перше повне техобслуговування виробник рекомендує пройти за 14 місяців володіння або ж після 16 тисяч кілометрів пробігу. Гіперкару потрібно буде замінити мастило разом з фільтром, охолоджуючу рідину і все 16 зливних пробок. Для клієнта це буде коштувати 24 600 доларів .

Також раз на півтора року потрібно міняти колеса, а також гальмівні диски разом з супортами і колодками. За комплект з чотирьох колісних дисків доведеться віддати щонайменше 49 тисяч , а обслуговування гальмівної системи обійдеться майже в 61 600 доларів . В кінці другого - початку третього року експлуатації виробник рекомендує замінити всі чотири турбіни, це обійдеться в 26 тисяч доларів . Також потрібно буде поміняти повітроводи на нові за 22 тисячі і встановити новий паливний бак за 43 800. Заміна лобового скла, яке до третього року експлуатації вже може покритися сколами, обійдеться в 58 900.

Таким чином, підсумкова вартість володіння Bugatti Chiron Pur Sport за чотири роки складе не менше 356 164 доларів. Для постійних клієнтів компанії є знижки до 30 відсотків, але навіть з її урахуванням вартість обслуговування складе більше 246 575. І це без урахування пального, страховок, податків і т.п. Тільки регламентні ТО.

Гіперкар Bugatti Chiron Pur Sport був випущений обмеженим тиражем всього з 60 екземплярів, кожен з яких коштує близько 4,1 мільйона доларів. У моторному відсіку купе встановлений восьмилітровий W16, гранична потужність якого досягає 1 500 кінських сил і 1 600 Нм крутного моменту.

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