У США на продаж виставили унікальну колекцію рідкісних вантажівок: деяким з них понад 100 років

У США на продаж виставили унікальну колекцію рідкісних вантажівок: деяким з них понад 100 років

У переліку цілих 37 екземплярів.

У США з аукціону Mecum розпродадуть унікальну колекцію рідкісних вантажівок.

Відповідне оголошення про продаж з'явилося на офіційному сайті аукціонного будинку.

Так, тут можна придбати 37 унікальних старовинних вантажівок початку минулого століття, серед яких буде перший прототип тягача.

Всі автомобілі пройшли глибоку реставрацію та перебувають в ідеальному стані. Одразу 20 з них – віком понад 100 років. Найстаріші лоти – Knox Three Quarter Ton Stake Truck 1903 вантажопідйомністю 750 кг і невеликий пікап Packet Open-Cab Express 1906 року. Це одна з найстаріших вантажівок у світі і до того ж єдиний "Нокс", що зберігся, з одноциліндровим двигуном. Three Quarter Ton Stake Truck вважається прабатьком першого сідельного тягача.

У числі ексклюзивних вантажівок будуть доступні моделі таких компаній, як Pierce-Arrow, Selden і Fageol, які припинили своє існування. Іншим цікавим лотом стане п'ятитонний Peterbilt 260GD, який є єдиною вантажівкою першого покоління, що колись виставлялася на торги. До наших днів збереглося трохи більше п'яти подібних машин.

Серед інших експонатів можна виділити п'ятитонне шасі Breeding 1915, обладнане паровим двигуном, а також функціональну дерев'яну репліку 65-річного пікапа GMC.

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