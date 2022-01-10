У США продають десятки культових позашляховиків: колекцію оцінили в шалену суму

Чоловік у своїй колекції має дійсно рідкісні автомобілі.

Мільйон доларів – саме стільки коштує колекція класичних Jeep зі США. Деніс Коллінз майже 30 років збирав рідкісні позашляховики марки Jeep. За цей час йому вдалося зібрати 28 автомобілів.

Переважна більшість авто в колекції – Jeep CJ-5, CJ-7 та CJ-8, випущені з 1954 по 1986 роки. Про це розповідає власник на своєму Youtube-каналі Dennis Collins.

Кузов автомобілів дуже схожий одне на одного, але справжні фанати марки знають, що тут вся справа криється у деталях. Всі машини мають різні комплектації та двигуни. Тут можна зустріти навіть лімітовані та модифіковані версії.

Автомобіль за яким полюють більшість колекціонерів світу – класичний Jeep CJ-5, а якщо під капотом потужний V8 на 5 літрів, тоді це взагалі знахідка. Щоб ви зрозуміли, Jeep CJ-7 має подовжену колісну базу, а CJ-8 може похизуватися кузовом пікап.

Та головне в цій колекції Jeep те, що вона має свою душу. Кожен автомобіль пов’язаний з цікавою історією. Власник Деніс Коллінз може годинами про них розповідати. Та нажаль, настав час продавати автомобілі, вже поступило багато пропозицій на деякі автомобілі, але Деніс хоче продати цілу колекцію одній людині.

Нагадаємо, що сім’я гонщиків впродовж 65 років збирала колекцію унікальних автомобілів.