У США "розмели" першу партію суперкара Acura за 24 години

Вона складалася з 300 екземплярів.

У США новий суперкар Acura NSX Type S викликала неймовірний ажіотаж.

Про це повідомляє Motor1.

Зазначається, що перша партія, в якій були присутні 300 екземплярів цієї моделі, вже знайшли собі "господарів". Усі автомобілі були розкуплені протягом перших 24 годин від початку приймання замовлень.

"Ми спостерігаємо величезний інтерес до NSX Type S 2022 роки після його дебюту на Monterey Car Week. Наразі підтверджені замовлення набагато перевершили виділені 300 одиниць для ринку США, і ми продовжуємо збір замовлень на модель", - заявив представник Acura.

Acura NSX Type S здатна генерувати 600 кінських сил (667 Нм). Модель комплектується 3,5-літровою силовою установкою V6 з подвійним турбонаддувом. Мотор зроблений з алюмінієвого сплаву. Він з'єднаний з трьома електромоторами. Type S повинен стати найкерованішим NSX за рахунок збільшеної притискної сили. Авто отримувало новий дифузор і дах з карбону. Колія транспортного засобу стала ширше.

motor1.com

Для покупки пропонується полегшений пакет за 13 тисяч доларів. У нього додали карбоново-керамічні гальма Brembo, кришку мотора з вуглецевого волокна, пакет салону зі спеціальною обробкою з карбону. Завдяки цьому вага Acura NSX Type S знизили на 26,2 кг. Вартість NSX Type S стартує від 169 500 доларів . Полегшений пакет збільшує суму до 182,5 тисяч доларів .

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання