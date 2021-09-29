У США розпочалось виробництво головного конкурента Tesla: він має 1111 кінських сил та 836 км запасу ходу

У США розпочалось виробництво головного конкурента Tesla: він має 1111 кінських сил та 836 км запасу ходу

Спочатку компанія випустить всього 520 екземплярів моделі.

В американському штаті Арізона почалося виробництво електричного автомобіля Lucid Air, поставки якого почнуться вже у кінці жовтня.

Про це повідомляє сайт Car and Driver.

Автомобіль збирають на заводі Advanced Manufacturing Plant (AMP-1). Він розташований поблизу підприємства Lucid Powertrain Manufacturing (LPM-1), на якому виробляють основні компоненти силових агрегатів, такі як електродвигуни, силову електроніку та акумулятори.

Об’єкт повністю збирає батарею, весь двигун, диференціал та двосторонній бортовий зарядний пристрій "Wunderbox", який підтримує швидкісну зарядку на 19,2 кВт змінного струму і на понад 300 кВт постійного струму.

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У компанії зазначили, що повний контроль над дизайном та виробництвом силових агрегатів є однією з причин того, що версія Dream Edition може виробляти до 1111 кінських сил і мати до 836 кілометрів пробігу.

Наразі автовиробник обмежив виробництво моделі 520 екземплярами, хоча отримав 13 000 попередніх замовлень. Проте на іншому заводі почнуть будувати Lucid Air Grand Touring вартістю 139 000 доларів США.

Ця модель має близько 800 кінських сил та 830 км пробігу, якщо оснащена стандартними 19-дюймовими колесами та шинами. Виробництво недорогих моделей Touring та Pure почнеться після того, як вони отримають сертифікати EPA.

У 2023 році AMP-1 має розпочати виробництво позашляховика, відомого під ім'ям Project Gravity. Про нього мало що відомо, а портал бронювання позашляховика на сайті Lucid ще не відкрився.

Раніше повідомлялося, що Lucid Air перевершив рекордний запас ходу Tesla.

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