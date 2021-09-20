У США відкрили розслідування щодо 30 мільйонів автомобілів: причина

Машини з подушками безпеки Takata перевірять на наявність потенційних ризиків.

Американські слідчі з автобезпеки відкрили нове розслідування щодо 30 мільйонів автомобілів з подушками безпеки Takata, які потенційно можуть бути несправними.

Про це повідомляє Reuters.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) перевірить транспортні засоби, побудовані з 2001 по 2019 модельний рік. У розслідування потраплять автомобілі Honda, Ford, Toyota, General Motors, Nissan, Subaru, Tesla, Ferrari, Nissan, Mazda, Daimler, BMW, Chrysler, Porsche, Jaguar Land Rover та інші.

Компанії вже попередили про розслідування, але вони відмовилися його коментувати, або не одразу відповіли на запити. NHTSA відмовилася від коментарів.

Під перевірку потраплять автомобілі, які отримали подушки ще на заводах, та деякі моделі, яким встановили їх під час ремонту.

30 мільйонів транспортних засобів, які є частиною нового розслідування, мають системи з "осушувачем" або сушильною речовиною. Водночас NHTSA заявила, що серед всіх них не було випадків з вибухами подушок.

"Незважаючи на те, що ризику для безпеки наразі не виявлено, необхідна подальша робота з оцінки майбутнього ризику. Потрібні подальші дослідження для оцінки довгострокової безпеки", - повідомили в адміністрації.

За останнє десятиліття понад 67 мільйонів автомобілів з подушками безпеки Takata було відкликано у Сполучених Штатах – і понад 100 мільйонів у всьому світі. Найбільшу в історії відкличну кампанії почали через те, що механізм подушок в рідкісних випадках може "вистрілити" смертельними металевими осколками.

Через це у всьому світі травмувалося понад 400 людей та щонайменше 28 - загинуло.

Раніше повідомлялося, що Volkswagen через подушки безпеки фірми Takata виплатив американськими власниками своїх машин 42 мільйони доларів.

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