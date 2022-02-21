У США відшукали “кладовище” класичних автомобілів: бренд не існує вже 35 років

У США відшукали “кладовище” класичних автомобілів: бренд не існує вже 35 років

Автомобілі в поганому стані, але вони підлягають реставрації.

Ентузіастам вдалося відшукати “кладовище” ретро автомобілів. Їх покинули у лісі Північної Кароліни. Десятки авто вже встигли стати частиною природної фауни, тож, щоб витягти їх з “полону”, чоловікам довелося буквально вирізати авто з лап “матінки-природи”.

Більшість автомобілів належать до концерну American Motors, який припинив своє існування ще 35 років тому. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці фан-клубу компанії.

https://www.thedrive.com

Звісно, десятиліття проживання у лісі під відкритим небом не пройшли безслідно. Автомобілі настільки сильно злились з природою, що з деяких автомобілів вже почали рости дерева. Наприклад, там можна відшукати AMC Javelin 1970 року, з задньої колісної арки якого, дійсно проросло чимале дерево.

Щоб звільнити цього красеня, треба було чимало попрацювати бензопилою. Спочатку довелося зрізати дерево, потім зняти колесо, а вже далі почали пиляти підвіску, адже коріння рослини міцно вхопилось за нього та не збиралось відпускати.

Також, серед цих автомобілів, ентузіасти помітили кілька класичних Jeep Grand Cherokee. В їх випадку так само не все добре. Коріння рослин захопило більшу частину автомобілів, тож на їх прибирання знадобиться дуже багато часу.

https://www.thedrive.com

Враховуючи загальний стан авто, то чоловікам треба буде зібрати чималу суму та знайти багато часу, щоб відновити ці авто. Та треба зазначити, що вже багато прихильників бренду AMC зголосилися допомогти ентузіастам, як матеріально так і фізично.

Нагадаємо, що нещодавно на продаж виставили низку класичних Land Rover.