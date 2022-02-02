У США вивели на дороги електричні шкільні автобуси BYD

Автобус має непоганий запас ходу та новітню систему безпеки.

Компанія BYD презентувала в Північній Америці нову модель електричного шкільного автобусу. Машина є акумуляторним електрокаром типу “А” та має цікаву особливість. Коли автобус не перевозить студентів, він може працювати, як джерело електроенергії.

Автобус може перевозити 30 людей, також, його оснастили спеціальними задніми дверцятами, які без проблем можуть підняти 360 кілограм ваги. Про це повідомляє видання Sustainable-Bus.

Машина може проїхати 225 кілометрів на одному заряді. Електричний шкільний автобус буде доступний з варіантами довжини: 8.1, 7.4 та 7 метрів. Якщо врахувати те, що адміністрація країни намагається максимально електрифікувати комунальний транспорт, то такі автобуси незабаром будуть в кожній школі.

Для того, щоб автобус був максимально безпечним, його кузов виготовили зі спеціальної міцної сталі. Також, інженери додали електронний контроль стійкості та електронну гальмівну систему, що значно полегшує керування чималою машиною.

BYD пропонує два типи зарядних пристроїв в залежності від потреб автопарку. Доступне рішення для заряджання постійним струмом потужністю 150 кВт, при цьому автобус поповнюватиме запас енергії дуже швидко. BYD також забезпечує однофазну зарядку змінного струму потужністю 19,2 кВт, в такому режимі акумулятор пропрацює більше, але заряджати його доведеться чимало.

Для того, щоб діти були у безпеці, компанія BYD розробила спеціальну систему захисту - Predictive Stop Arm. Вона відслідковує трафік і повідомляє дітей, коли їм можна виходити з автобуса. Адже, за статистикою діти дуже часто потрапляють під колеса автомобілів саме під час виходу з автобуса.

Місцю водія також приділили багато уваги, тут встановили зручне крісло, кермо з електричним регулюванням, а також розробили панель керування таким чином, щоб всі важливі кнопки та давачі були під рукою. Ну і звісно така велика машина має паркувальні сенсори та камеру заднього виду.

Ці автобуси будуть працювати цілодобово, тому дуже важливо, щоб вони були надійними та не ламалися. Автовиробник запевняє, що машини пройшли дуже ретельну перевірку та готові вийти на маршрут.

Нагадаємо, що автобус створений українцем 86 років тому, продали на аукціоні за шалені гроші.