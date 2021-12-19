У США жінка народила дитину в салоні Tesla на автопілоті, коли везла сина до дитсадка: подробиці

У США жінка народила дитину в салоні Tesla на автопілоті, коли везла сина до дитсадка: подробиці

Американка разом із чоловіком везла сина до дитсадка, коли у неї відійшли води.

Жителька американського штату Пенсильванія народила дитину на передньому сидінні автомобіля Tesla, який рухався в режимі автопілота.

Про це із посиланням на Philadelphia Inquirer повідомляє The Guardian.

Зазначається, що інцидент стався у Філадельфії ще у вересні, коли Їран Шеррі разом із чоловіком везла свого трирічного сина Рафу до дитячого садка. Вони саме перебували у заторі, коли у 33-річної жінки відійшли води.

Також читайте Повинно стати безпечніше: електромобілі Tesla наділили корисною функцією

Чоловік Їран, 34-річний Кітінг Шеррі, ввімкнув автопілот, вказавши як пункт призначення найближчу лікарню, розташовану в західному передмісті Паолі.

Їхати до медзакладу довелося близько двадцяти хвилин. Увесь цей час Кітінг тримав кермо однією рукою і, водночас, підтримував дружину.

"Вона стискала мою руку так сильно, що я думав, що вона збирається розчавити її", - пригадав чоловік, додавши, що всю дорогу радив Їран "зосередися на своєму подиху".

Породілля розповіла, що "20-хвилинна подорож здалася їй двома годинами". Вона увесь час стежила за GPS, однак їй здавалося, що автомобіль майже не рухається. Коли родина врешті доїхала до лікарні, жінка прошепотіла: "Боже мій, Кітінгу! Вона вийшла".

The Philadelphia Inquirer

Педіатр, який перебував за вхідними дверима медзакладу, покликав медсестер, які вийшли на вулицю і перерізали пуповину просто в автомобілі. Їран пригадала, що коли почула від лікарів, що її дівчинка здорова, відчула "справжній подих полегшення".

Немовля назвали Мейв Лілі. Щаслива матір додала, що коли перебувала в лікарні, до її палати заходили медсестри, які воліли побачити "дитя Tesla".

Читайте також: